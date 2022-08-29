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Плющенко считает, что занятия кикбоксингом полезны для фигуристов

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал мнение о пользе кикбоксинга для фигуристов.
Плющенко считает, что занятия кикбоксингом полезны для фигуристов
  • РИА Новости

«Я всю жизнь занимался и рукопашным боем, и кикбоксингом. Это выносливость, дыхание, новые мышцы работают, это и отвлечение от своего вида спорта», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он также отметил, что собирается обустраивать зал для школы бокса, кикбоксинга и единоборств.

2 августа олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что представляет себя сейчас только в боксе. 20-летняя спортсменка приняла участие в показательном мастер-классе, где боксировала с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала об общефизической подготовке в академии Плющенко.

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