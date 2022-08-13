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Косторная поделилась впечатлениями от ОФП Плющенко

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Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала об общефизической подготовке в академии Плющенко.
Косторная поделилась впечатлениями от ОФП Плющенко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«ОФП там на очень высоком уровне. В «Хрустальном» мы тоже делали подкачку, но основная работа в зале сводилась к отрабатыванию прыжков на полу. Туры, аксели, дупли — всё подряд. У Плющенко всё иначе. Множество каких-то крутилок, ещё каких-то приспособлений, упражнений. Помню, после первой тренировки выползла из зала и неделю не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Потом как-то адаптировалась, но с восхищением смотрела на тех, кто после шёл на лёд и начинал делать прокаты», — вспомнила спортсменка.

Ранее Косторная призналась, что не оставила желания стать врачом.

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