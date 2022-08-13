военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Косторная — о поступлении в РГУФК: не оставила желания стать врачом

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала, почему решила поступить в РГУФК.
Косторная — о поступлении в РГУФК: не оставила желания стать врачом
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Очень хочу в медицинский по-прежнему, но это тяжело, тем более если учиться в Сеченовском университете. А в другие институты мне не слишком хочется идти. Так что пока просто не получится нормально учиться. Сами подумайте, какой из меня будет врач, если я начну пропускать пары? Что я больным говорить буду? «Ой, знаете, у вас точно что-то очень серьёзное, но, когда это проходили, так получилось, что я улетала на соревнования», — подчеркнула спортсменка.

Но, по словам Косторной, она не отказывается от желания поступить в медицинский.

«Даже примерные сроки себе наметила. Решила: если не получится с первого раза, буду пытаться сдать экзамены и второй, и третий. А вот если три попытки окажутся неудачными, значит, не судьба», — добавила спортсменка.

Ранее Косторная объяснила, почему выясняла отношения с Глейхенгаузом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить