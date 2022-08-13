Косторная — о поступлении в РГУФК: не оставила желания стать врачом

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала, почему решила поступить в РГУФК.

«Очень хочу в медицинский по-прежнему, но это тяжело, тем более если учиться в Сеченовском университете. А в другие институты мне не слишком хочется идти. Так что пока просто не получится нормально учиться. Сами подумайте, какой из меня будет врач, если я начну пропускать пары? Что я больным говорить буду? «Ой, знаете, у вас точно что-то очень серьёзное, но, когда это проходили, так получилось, что я улетала на соревнования», — подчеркнула спортсменка.

Но, по словам Косторной, она не отказывается от желания поступить в медицинский.

«Даже примерные сроки себе наметила. Решила: если не получится с первого раза, буду пытаться сдать экзамены и второй, и третий. А вот если три попытки окажутся неудачными, значит, не судьба», — добавила спортсменка.

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