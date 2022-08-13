Косторная объяснила, почему выясняла отношения с Глейхенгаузом

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT объяснила, почему выясняла отношения с Даниилом Глейхенгаузом, хореографом группы Этери Тутберидзе.

«Да не было никакого конфликта, не знаю почему так считают. Просто, тренируясь с Этери Георгиевной, могла периодически косячить — со всеми бывает. После прокатов она обычно высказывала свою оценку, я же большей частью держала своё мнение при себе. А вот когда по каким-то причинам Тутберидзе не было на катке, оценки начинал раздавать Даниил Маркович, и мне почему-то было очень обидно всё это от него выслушивать. На этой почве мы периодически и конфликтовали», — отметила спортсменка.

Ранее Косторная рассказала о самостоятельной жизни и первых тратах.