Косторная — о самостоятельной жизни: до этого все деньги тратила на что в голову придёт

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала о самостоятельной жизни и первых тратах.

«Устала от контроля, хотела попробовать себя во взрослой жизни, понять, справлюсь ли с этим. И что вообще я способна делать без посторонней помощи. Поначалу была такая эйфория от абсолютной свободы. Но очень быстро поняла, что не умею даже рассчитать собственный бюджет. Привыкла, что покупает продукты и готовит мама, а все свои деньги я трачу на что в голову придёт. По магазинам? У-хуу! Вперёд», — вспомнила спортсменка.

Ранее Косторная рассказала, ненавидела ли она своих тренеров.