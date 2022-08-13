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Косторная — о самостоятельной жизни: до этого все деньги тратила на что в голову придёт

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Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала о самостоятельной жизни и первых тратах.
Косторная — о самостоятельной жизни: до этого все деньги тратила на что в голову придёт
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Устала от контроля, хотела попробовать себя во взрослой жизни, понять, справлюсь ли с этим. И что вообще я способна делать без посторонней помощи. Поначалу была такая эйфория от абсолютной свободы. Но очень быстро поняла, что не умею даже рассчитать собственный бюджет. Привыкла, что покупает продукты и готовит мама, а все свои деньги я трачу на что в голову придёт. По магазинам? У-хуу! Вперёд», — вспомнила спортсменка.

Ранее Косторная рассказала, ненавидела ли она своих тренеров.

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