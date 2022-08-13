Косторная рассказала, ненавидела ли своих тренеров
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«Скорее, было другое. Когда я занималась у Елены Вячеславовны (Жгун. — RT), она всегда очень подробно рассказывала мне, что и зачем мы делаем. Даже в ходе ОФП между подходами объясняла: это мы делаем для того-то. А здесь нужно закачать вот эти мышцы, чтобы потом мы могли сделать то и то. То есть я абсолютно никогда не сталкивалась с ситуацией, когда тренер требовал от меня что-то выполнить только потому, что он так хочет. И я привыкла именно к такой форме работы», — заявила спортсменка.
Ранее Косторная вспомнила, как выходила на шоу в Сочи через боль.