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Косторная вспомнила, как выходила на шоу в Сочи через боль

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Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT вспомнила, как через боль выходила на лёд в рамках шоу Евгения Плющенко в Сочи.
Косторная вспомнила, как выходила на шоу в Сочи через боль
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В начале июля мне нужно было выступить в шоу Евгения Викторовича Плющенко, накануне я ещё каким-то образом повредила голеностоп, лодыжка сильно распухла. А это Сочи: жарко, ноги отекают. Не скажу, что голеностоп стал размером с футбольный мяч, но в ботинок нога не помещалась. Вдобавок я сильно перегрелась на солнце, пока валялась на пляже. Поднялась температура, кошмар в общем. Просто не знала, как на лёд в таком состоянии выходить», — рассказала спортсменка.

Ранее Косторная высказалась о работе с тренерами-женщинами.

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