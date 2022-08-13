Косторная вспомнила, как выходила на шоу в Сочи через боль

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT вспомнила, как через боль выходила на лёд в рамках шоу Евгения Плющенко в Сочи.

«В начале июля мне нужно было выступить в шоу Евгения Викторовича Плющенко, накануне я ещё каким-то образом повредила голеностоп, лодыжка сильно распухла. А это Сочи: жарко, ноги отекают. Не скажу, что голеностоп стал размером с футбольный мяч, но в ботинок нога не помещалась. Вдобавок я сильно перегрелась на солнце, пока валялась на пляже. Поднялась температура, кошмар в общем. Просто не знала, как на лёд в таком состоянии выходить», — рассказала спортсменка.

Ранее Косторная высказалась о работе с тренерами-женщинами.