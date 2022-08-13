Косторная высказалась о работе с тренерами-женщинами

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT высказалась о работе с тренерами-женщинами.

«Есть такое, что они жёстче мужчин. Наверное, поэтому и девочки у нас сильнее мальчиков. Многие женщины умеют без каких-то криков и ругани так поставить на место… Например, Елена Вячеславовна (Жгун. — RT) делала это блестяще. За всё время нашей с ней работы я ни разу не слышала от неё ни одного грубого слова. Она внешне очень маленькая, тоненькая, но, если что-то шло не так, она подъезжала вплотную и начинала, нависая над тобой, очень грозно даже не говорить, а шипеть. Это был мой самый страшный детский страх. Да и сейчас он тоже иногда возникает, когда приходится общаться», — рассказала спортсменка.

Ранее Косторная призналась, что придерживается принципа никогда не жалеть о поступках, если в тот момент была счастлива.