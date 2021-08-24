Медведева: услуги Орсера я оплачивала самостоятельно

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опровергла информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оплачивала ей услуги канадского тренера Брайана Орсера.

«Брайана я сама оплачивала, кто бы что ни говорил. Были статьи, что мне по 6 млн рублей в месяц выделяют на Брайана. Я бы очень хотела, мне бы очень сильно это упростило жизнь. Я просто сидела и думала: где же мои 6 млн в месяц? У Брайана на каждого спортсмена одна стандартная цена — $100 в час», – сказала Медведева на YouTube-канале Fametime TV.

В 2018 году Медведева перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Под его руководством фигуристка стала бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года.

Год назад Медведева вернулась к российской наставнице.

Ранее Медведева раскрыла подробности своего ухода от Этери Тутберидзе.