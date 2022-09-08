Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, что восстановление после операции займёт около полугода.

«Завтра выписываюсь, но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займёт около полугода», — приводит слова Косторной ТАСС.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.