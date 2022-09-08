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Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев

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Фигуристка Алёна Косторная рассказала, что восстановление после операции займёт около полугода.
Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Завтра выписываюсь, но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займёт около полугода», — приводит слова Косторной ТАСС.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.

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