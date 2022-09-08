Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев
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«Завтра выписываюсь, но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займёт около полугода», — приводит слова Косторной ТАСС.
Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.
Ранее Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.