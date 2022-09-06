военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фигуристка Косторная рассказала, что её операция прошла успешно

Короткая ссылка
Фигуристка Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.
Фигуристка Косторная рассказала, что её операция прошла успешно
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Операция прошла успешно. Только недавно пришла в себя, состояние нормальное. Что касается сроков восстановления, то здесь пока что-то рано говорить», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей хочется поскорее вернуться на лёд и продолжить подготовку к сезону.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить