Фигуристка Косторная рассказала, что её операция прошла успешно

Фигуристка Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.

«Операция прошла успешно. Только недавно пришла в себя, состояние нормальное. Что касается сроков восстановления, то здесь пока что-то рано говорить», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей хочется поскорее вернуться на лёд и продолжить подготовку к сезону.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции.