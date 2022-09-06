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Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала фигуристке Алёне Косторной скорейшего выздоровления после операции.
Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Да, я считаю, что они проделали хорошую работу с Буяновой. Надеюсь, что Косторная скоро выздоровеет, сегодня у неё операция», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

В конце сезона Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее Тарасова сообщила о возвращении в Россию из США.

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