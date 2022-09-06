Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«Да, я считаю, что они проделали хорошую работу с Буяновой. Надеюсь, что Косторная скоро выздоровеет, сегодня у неё операция», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
В конце сезона Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.
Ранее Тарасова сообщила о возвращении в Россию из США.