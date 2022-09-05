Тарасова сообщила о возвращении в Россию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей поездке в США и возвращении в Россию.

«Да, я прилетела в Россию. Сейчас уже в Санкт-Петербурге. Перелёт был через Хельсинки. Конечно, было тяжеловато», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По её словам, дорога была долгой и с пересадками. Она также подчеркнула, что ей очень понравилось в США.

25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Ранее Тарасова рассказала об отношении американцев к ней.