Тарасова рассказала об отношении американцев к ней

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей поездке в США.

«В Америке ко мне хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давления на меня здесь никто не оказывает, всё в порядке. Скоро буду дома», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

Она добавила, что в США ходит на катки и наблюдает за тренировками фигуристов. Она отметила, что американцы стараются прыгать четверные прыжки.

25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Ранее скандальный журналист Дэвид Лиз выложил фотографию с Тарасовой из США.