Тарасова рассказала об отношении американцев к ней
- РИА Новости
«В Америке ко мне хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давления на меня здесь никто не оказывает, всё в порядке. Скоро буду дома», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
Она добавила, что в США ходит на катки и наблюдает за тренировками фигуристов. Она отметила, что американцы стараются прыгать четверные прыжки.
25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.
Ранее скандальный журналист Дэвид Лиз выложил фотографию с Тарасовой из США.