Скандальный журналист Лиз выложил фотографию с Тарасовой из США
- РИА Новости
«В Нью-Джерси гость», — подписал снимок журналист.
25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.
Напомним, что Лиз известен своими скандальными новостями об Этери Тутберидзе. Ранее он заявил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную США, а Тутберидзе продолжит тренерскую деятельность за океаном.
Тарасова сообщила, что вернётся в Россию из США 5 сентября.