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Скандальный журналист Лиз выложил фотографию с Тарасовой из США

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Американский журналист Дэвид Лиз сфотографировался с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой в Нью-Джерси (США).
Скандальный журналист Лиз выложил фотографию с Тарасовой из США
  • РИА Новости

«В Нью-Джерси гость», — подписал снимок журналист.

25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Напомним, что Лиз известен своими скандальными новостями об Этери Тутберидзе. Ранее он заявил, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную США, а Тутберидзе продолжит тренерскую деятельность за океаном.

Тарасова сообщила, что вернётся в Россию из США 5 сентября. 

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