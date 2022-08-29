Тарасова сообщила, что вернётся в Россию из США 5 сентября

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, когда вернётся в Россию из США.

«Не надо за меня беспокоиться. Меня нет всего пять дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвёртого числа вечером вылетаю, пятого буду в России», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

25 августа стало известно, что специалист отправилась в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем или с профессиональной деятельностью.

Напомним, что в межсезонье тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе дважды летала в США к дочери Диане Дэвис, которая тренируется за океаном. Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Ранее тренер Владислав Мирзоев раскритиковал родителей, которые хотят отдать своего ребёнка только в школу «Хрустальный» к наставнику по фигурному катанию Этери Тутберидзе.