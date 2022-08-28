Тренер Мирзоев раскритиковал родителей, которые отдают своих детей только к Тутберидзе

Тренер Владислав Мирзоев раскритиковал родителей, которые хотят отдать своего ребёнка только в школу «Хрустальный» к наставнику по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Родители завязывают с фигурным катанием, если не попали к Тутберидзе. Мне это видится не совсем правильным. У нас есть очень много хороших тренеров и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Не вижу правильности в таких радикальных решениях», — цитирует Мирзоева «Спорт день за днём».

Известными воспитанниками наставницы являются Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Элизабет Турсынбаева.

11 августа серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал кладом учениц Тутберидзе.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала, как сломала руку и Тутберидзе сообщила ей о желании прекратить совместную работу.