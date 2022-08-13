Косторная рассказала, как Тутберидзе сообщила ей о желании расстаться

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT рассказала, как тренер Этери Тутберидзе сообщила ей о желании прекратить совместную работу после перелома руки.

«Я тренировала тройной аксель, он долго не получался, потом я его всё-таки выполнила и думаю: «О, как классно, сейчас второй подряд сделаю». Успела даже крикнуть Морису Квителашвили: «Морис, смотри!» И приземляюсь на руку. Больно было — жесть, я даже заорала. Рука опухает на глазах, пальцами не могу пошевелить, снимаю перчатку, слёзы текут», — вспомнила спортсменка.

По словам Косторной, спустя три недели она повторно сломала руку, когда сняла гипс и попыталась снова выполнять прыжки.

«В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на следующее занятие после выходного, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: «Как ты это делаешь?» Это был конец февраля, близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она задержала меня на катке и сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — добавила фигуристка.

Ранее Косторная подчеркнула, что не собирается заканчивать кататься.