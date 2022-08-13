Косторная: заканчивать кататься я не собираюсь
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- © Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union
«Понятно, что повреждения накапливались много лет и к ним может вообще не иметь никакого отношения новый тренер, но ситуация бьёт именно по его репутации. Когда такое происходит раз за разом, естественно, можно прийти к решению вообще не брать спортсменов от определённого специалиста. Вот такой ситуации я и опасалась. С одной стороны, она всё равно случилась, но заканчивать кататься я не собираюсь из-за этого точно», — заявила спортсменка.
Ранее Косторная поделилась впечатлениями от ОФП Плющенко.