Косторная: заканчивать кататься я не собираюсь

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT сообщила, что не собирается прекращать кататься, несмотря на травму бедра.

«Понятно, что повреждения накапливались много лет и к ним может вообще не иметь никакого отношения новый тренер, но ситуация бьёт именно по его репутации. Когда такое происходит раз за разом, естественно, можно прийти к решению вообще не брать спортсменов от определённого специалиста. Вот такой ситуации я и опасалась. С одной стороны, она всё равно случилась, но заканчивать кататься я не собираюсь из-за этого точно», — заявила спортсменка.

Ранее Косторная поделилась впечатлениями от ОФП Плющенко.