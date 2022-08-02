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Загитова призналась, что представляет себя сейчас только в боксе

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему хотела попробовать себя в боксе.
Загитова призналась, что представляет себя сейчас только в боксе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки. Ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю», — цитирует Загитову «Татар-информ».

Она призналась, что ей очень хотелось бы и «дальше пробовать себя в боксе».

20-летняя фигуристка приняла участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова завоевала золотую медаль Игр-2018 в Пхёнчхане в женском одиночном катании.

Ранее Загитова заявила, что задумывалась о карьере тренера, но пока хочет связать жизнь с телевидением.

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