Загитова: задумывалась о карьере тренера, но пока хочу связать свою жизнь с телевидением

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, хочет ли связать свою жизнь с карьерой тренера.

«Конечно, я задумывалась о карьере тренера, мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу им быть. В будущем это возможно. Сейчас хочу связать свою жизнь с телевидением», — заявила Загитова журналистам.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Загитова рассказала, как тренировки по боксу помогают ей в фигурном катании.