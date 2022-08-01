Загитова: задумывалась о карьере тренера, но пока хочу связать свою жизнь с телевидением
- РИА Новости
«Конечно, я задумывалась о карьере тренера, мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу им быть. В будущем это возможно. Сейчас хочу связать свою жизнь с телевидением», — заявила Загитова журналистам.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Загитова рассказала, как тренировки по боксу помогают ей в фигурном катании.