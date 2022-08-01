Загитова объяснила, как тренировки по боксу помогают ей в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как тренировки по боксу помогают ей в фигурном катании.

«В боксе работают все группы мышц, дыхательная система и сердце. Я пошла туда, чтобы поддерживать себя в фигурном катании. Давно у меня созревала такая идея, и после отпуска я решила, что буду заниматься боксом», — цитирует Загитову ТАСС.

20-летняя спортсменка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В её активе также серебряные медали Игр в Южной Корее в командном турнире, золото чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018.

Ранее Загитова заявила о желании попробовать себя в кино или сериале.