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Загитова рассказала о желании сняться в кино

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в кино или сериале.
Загитова рассказала о желании сняться в кино
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале. Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актёрство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов — только жестами и мимикой» — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

Она также подчеркнула, что на льду у неё были разные программы. По её словам, главное, чтобы понравился сюжет.

«Тогда можно было бы даже в ужасы пойти. Почему нет?» — заключила Загитова.

20-летняя Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В её активе также серебряные медали Игр в Южной Корее в командном турнире, золото чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018.

Ранее Загитова сравнила себя с Шумахером.

 

 

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