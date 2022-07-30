Загитова рассказала о желании сняться в кино
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале. Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актёрство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов — только жестами и мимикой» — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».
Она также подчеркнула, что на льду у неё были разные программы. По её словам, главное, чтобы понравился сюжет.
«Тогда можно было бы даже в ужасы пойти. Почему нет?» — заключила Загитова.
20-летняя Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В её активе также серебряные медали Игр в Южной Корее в командном турнире, золото чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018.
Ранее Загитова сравнила себя с Шумахером.