Загитова сравнила себя с Шумахером

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём опыте вождения автомобиля.

«Разговариваю с подругами, они часто спрашивают: «Как ты водишь? Это же так страшно». А я спокойно села и поехала. Причём я же сначала на механике училась, а потом пересела на автомат. Так что никаких проблем. Могу сказать, что я Шумахер с первого же года!» — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

Она также заявила, что не любит пропускать других автомобилистов, потому что привыкла и в спорте никому не уступать. По её словам, спортсменку иногда узнают и однажды сотрудник ГИБДД остановил её, чтобы сфотографироваться.

20-летняя Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В её активе также серебряные медали Игр в Южной Корее в командном турнире, золото чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018.

Ранее в посольстве Монголии в Москве сообщили, что Загитова может посетить родину Чингисхана.