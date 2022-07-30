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В посольстве Монголии в Москве рассказали о приглашении Загитовой в страну

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В посольстве Монголии в Москве сообщили, что олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова может посетить родину Чингисхана.

«Мы пригласили Загитову на ознакомительную встречу и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. А также её возможной поездки в Монголию, которая может стать началом развития фигурного катания в стране», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Уточняется, что дата возможного приезда Загитовой пока не определена.

Фигуристка 28 июля опубликовала фото в своём Telegram-канале из посольства Монголии.

20-летняя Загитова является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. В её активе также серебряные медали Игр в Южной Корее в командном турнире, золото чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы — 2018.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что Загитовой с трудом даётся профессия телеведущей.

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