Губерниев: Загитовой с трудом даётся профессия телеведущей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве телеведущей.

«Чтобы стать профессиональной ведущей, Алине нужно много работать и заниматься. Есть такие предметы, как техника речи, мастерство эфирного выступления. Видно, что ей пока это даётся с трудом, может быть, не те педагоги помогают», — цитирует Губерниева Metaratings.

Телеведущий признался, что предлагал 20-летней Загитовой свою помощь, но она отказалась. По словам Губерниева, великолепно получается работать комментатором у олимпийского чемпиона и золотого призёра первенства планеты по прыжкам в воду Ильи Захарова.

Загитова ведёт шоу «Ледниковый период» по фигурному катанию на Первом канале. На её счету золотая медаль Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в женском одиночном катании.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Загитовой в профессиональный спорт.