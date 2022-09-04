День рождения Кондратюка, новый «Ледниковый период» и встреча Тарасовой с Лисом: что обсуждают в мире фигурного катания

Олимпийскому чемпиону Марку Кондратюку исполнилось 19 лет. Прошедший год он назвал самым ярким и счастливым в своей жизни. Скандальный американский блогер Дэвид Лис опубликовал совместное фото с Татьяной Тарасовой, а прославленный тренер обвинила его в том, что снимок был сделан исподтишка. Тиктокер Даня Милохин раскрыл некоторые секреты об участниках нового сезона «Ледникового периода». Алёна Косторная всё-таки готовится к операции, а Диана Мухаметзянова завершила карьеру. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Начало учебного года

На уходящую неделю пришлось 1 сентября, и российские фигуристы сели за парты в школах и вузах. Среди них Дарья Усачёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Александра Трусова и многие другие. Анна Щербакова — первокурсница Российского университета спорта ГЦОЛИФК — выступила перед студентами в День знаний, а также получила символический студенческий билет размером с большой плакат.

«В современном мире нужно постоянно учиться. Ведь он так быстро развивается и меняется, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются, что ещё нам предстоит для себя открыть, чтобы в будущем этим воспользоваться. Поэтому давайте учиться, пробовать, экспериментировать и искать себя. Ведь студенческая жизнь — для этого. Я верю, что для каждого из вас это время будет успешным и продуктивным. Желаю каждому, всем нам удачи, терпения и вдохновения», – сказала в своей речи олимпийская чемпионка.

Дарья Усачёва стала ученицей 10-го класса и опубликовала в своём Telegram-канале фотографии образа, в котором отправилась на школьную линейку.

А Никита Кацалапов поделился в социальных сетях детскими воспоминаниями. Он рассказал, что до 9-го класса ходил в обычную школу и успевал хорошо учиться, несмотря на многочасовые тренировки.

«Первая была в шесть утра, катали две тренировки. Успевал ко второму уроку, а с шестого уходил опять на лёд. Я был настолько занят, что у меня буквально было всего пару часов в выходной, чтобы погулять. Иногда было ощущение досады, когда смотрел на одноклассников, особенно в летние каникулы. У меня же был строгий режим, с которым сильно не разгуляешься. Тренировки, уроки, домой приходить вовремя. Я много чего пропустил, но много чего и успел. У меня было то, чего не было у них: я знал, что в моей жизни происходит что-то интересное, значимое», — написал спортсмен во «ВКонтакте».

День рождения Кондратюка

Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк 3 сентября отпраздновал 19-летие. Одной из первых его поздравила, конечно, любимая — Александра Трусова. Она опубликовала в социальной сети совместную фотографию, сопроводив слова поздравления эмодзи в виде сердечка.

«Спасибо, солнышко», — ответил фигурист.

Не забыли о дне рождения приятеля и Камила Валиева, Софья Титова, Морис Квителашвили, Валерий Ангелопол, Софья Самоделкина и Артур Даниелян.

А фан-группа спортсмена завалила его подарками. В числе прочего фигурист получил сертификат на квест в виртуальной реальности, наручные часы и футболку с надписью «Мы русские, с нами Марк».

Сам Кондратюк поделился подборкой фотографий, написав, что это был самый интересный, яркий и счастливый год его жизни.

Встреча Тарасовой и Лиса

Поездка Татьяны Тарасовой в США вызвала резонанс среди поклонников фигурного катания, а ещё больший интерес вызвала фотография прославленного тренера со скандально известным американским журналистом и блогером Дэвидом Лисом. По словам Татьяны Анатольевны, он сделал снимок исподтишка во время её визита в Нью-Джерси.

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировались много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лис, наверное, сделал фотографию. Я даже не знаю, как он выглядит. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

По словам самого Лиса, Тарасовой его официально представила её подруга, которая и сделала это фото.

Операция Косторной

О предстоящей операции из-за застарелой травмы бедра Алёна Косторная объявила ещё в начале августа. Однако, по словам тренера спортсменки Елены Буяновой, сначала в клинике ФМБА не оказалось необходимых расходников, потом выяснилось, что один из анализов Алёны требует десятидневного карантина, и дата операции передвинулась на вторую половину августа.

Предполагается, что завтра, 5 сентября, Косторная всё-таки будет госпитализирована. Спортсменка настроена довольно быстро восстановить форму и выйти на лёд. На днях было анонсировано, что она исполнит роль Люси в ледовом шоу «Дракула» в Краснодаре, которое запланировано на 29 октября. При этом чемпионка Европы 2020 года пропустит контрольные прокаты сборной страны, намеченные на конец сентября.

По мнению экс-чемпионки мира Марии Бутырской, возвращение Косторной на прежний уровень будет зависеть от её настроя. «Она очень талантливая девочка, но с очень сложным характером. Если она сможет немного со своим характером поработать… Мне кажется, проблема в том, что она раньше времени переслушала всякие хвалебные комментарии о себе, немного сама собой восхитилась. Не хватило ей терпения, чтобы дождаться Олимпиады. После Игр можно было спокойно отдыхать, говорить о своём величии. Но я верю, что человек может меняться. Главное, чтобы было желание», — заявила Бутырская.

Уход из спорта Мухаметзяновой

Призёр юношеских Олимпийских игр и юниорского финала Гран-при в парном катании Диана Мухаметзянова завершила спортивную карьеру. Об этом на днях объявила мать фигуристки. По её словам, девушка пережила «много эмоционального насилия». Спортсменка в 2021 году ушла из группы Нины Мозер, так как дважды оставалась без партнёра: сначала распалась её пара с Ильёй Мироновым, а затем — с Владиславом Антонышевым. Причиной стал лишний вес Дианы. После этого Диана переехала в Пермь к Павлу Слюсаренко, где начала работу с Артёмом Грицаенко. Но затем, по её словам, потеряла интерес к спорту.

«В середине апреля вся команда ушла в отпуск почти на месяц. Это был первый в моей жизни такой длительный отдых. Мы с семьёй отлично провели время в Сочи, затем вдвоём с папой поехали в Ташкент. Под конец навестили родную Казань (на пару дней), и оттуда я отправилась в Пермь. В поезде поняла, что прежнего энтузиазма уже нет. Возвращаться к тренировкам и вообще заниматься спортом совершенно расхотелось. Откаталась дней десять, но было очень тяжело. Я прям шла на тренировку через силу, плакала до и после каждого занятия», — цитирует Мухаметзянову «Матч ТВ».

Фигуристка рассказала, что её решение не связано с какими бы то ни было проблемами с тренерским штабом. Напротив, она очень благодарна Слюсаренко за совместную работу.

«Я всегда была крупненькой, даже в детстве. Это моя беда — что худобой природа не наделила. Но боролась, старалась. Не хочется озвучивать подробности неприятных разговоров и вообще вспоминать их. Это и так было почти всю мою сознательную жизнь. Только у Павла Сергеевича не было насилия. Может, потому, что к 18 годам я уже научилась контролировать свой вес и в период тренировок в Перми выглядела хорошо», — поделилась Диана.

Новый «Ледниковый период»

Даня Милохин раскрыл некоторые подробности о новом сезоне «Ледникового периода», который, видимо, всё-таки состоится в этом году на Первом. По словам тиктокера, постановщик шоу Илья Авербух пригласил его вновь принять участие.

«Он меня опять позвал, и я опять согласился. Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Я видел, что она тренируется на коньках, не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звёздный состав», — сказал Милохин.

Интересно, что сам Авербух пока не подтверждает проведение подготовки к очередным съёмкам проекта.

«Ничего не знаю о датах проведения «Ледникового периода» и участниках шоу. Мы ждём информацию от Первого канала», — заявил хореограф.

Тем временем Милохин побывал в «Ангелах Плющенко» и пообщался с юными воспитанниками академии.