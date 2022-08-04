Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк выучил новый четверной прыжок — флип.

Российский фигурист опубликовал видео, как исполняет четверной флип. На соревнованиях Кондратюк прыгал четверные тулуп и сальхов, на Кубке Первого канала он впервые в карьере выполнил четверной лутц.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Марк выиграл чемпионаты России и Европы, а также в составе национальной сборной стал олимпийским чемпионом в командном турнире.

Ранее Федерация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Александры Трусовой.