Федерация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой
- РИА Новости
«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», — цитирует Андерссон ТАСС.
Мастер-классы должны были пройти 27 и 28 августа.
22 июля стало известно, что организаторы мастер-класса россиянки в Стокгольме были вынуждены отменить мероприятие из-за давления ФФКШ.
На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов фигуристка начала плакать, заявив, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.
Ранее Трусова заявила о желании попробовать себя в другом виде спорта, если получит соответствующее предложение.