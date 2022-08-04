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Федерация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой

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Президент Федерации фигурного катания Швеции Хелена Розен Андерссон заявила о непричастности организации к отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой.
Федерация фигурного катания Швеции заявила о непричастности к отмене мастер-класса Трусовой
  • РИА Новости

«Мастер-класс по фигурному катанию не является мероприятием, которое было санкционировано Шведской ассоциацией фигурного катания. По этой причине вам лучше обратиться к организатору данного мероприятия», — цитирует Андерссон ТАСС.

Мастер-классы должны были пройти 27 и 28 августа.

22 июля стало известно, что организаторы мастер-класса россиянки в Стокгольме были вынуждены отменить мероприятие из-за давления ФФКШ.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов фигуристка начала плакать, заявив, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.

Ранее Трусова заявила о желании попробовать себя в другом виде спорта, если получит соответствующее предложение.

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