Щербакова и Трусова поступили в РГУФК
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Фигуристки будут учиться на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга.
Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы и по сумме баллов выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова, которая в произвольной программе исполнила пять четверных.
Анна в настоящий момент восстанавливается после операции на колене, а Александра готовится к контрольным прокатам сборной России.
Ранее Анна Щербакова вернулась из Германии после операции на колене.