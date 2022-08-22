Щербакова и Трусова поступили в РГУФК

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная призёрка Игр Александра Трусова стали студентками Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК).

Фигуристки будут учиться на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга.

Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы и по сумме баллов выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова, которая в произвольной программе исполнила пять четверных.

Анна в настоящий момент восстанавливается после операции на колене, а Александра готовится к контрольным прокатам сборной России.

Ранее Анна Щербакова вернулась из Германии после операции на колене.