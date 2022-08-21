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Щербакова вернулась из Германии после операции на колене

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вернулась в Россию после операции в Германии.
Щербакова вернулась из Германии после операции на колене
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Фигуристка в социальных сетях выложила фотографию из своего дома со словами благодарности. Она показала подарки от своих поклонников.

У 18-летней Щербаковой была травма колена, которая не давала ей тренироваться в полную силу. 18 августа фигуристка прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Ранее олимпийскую чемпионку Щербакову успешно прооперировали в Германии.

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