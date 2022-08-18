Олимпийскую чемпионку Щербакову успешно прооперировали в Германии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что успешно была прооперирована в Германии.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что всё прошло успешно», — цитирует Щербакову ТАСС.

Она поблагодарила за поддержку своих поклонников и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

У 18-летней Щербаковой травма колена, которая не давала ей тренироваться в полную силу. 18 августа фигуристка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Ранее Щербакова рассказала о соперничестве с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.





