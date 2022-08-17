Щербакова рассказала о соперничестве с Валиевой на Олимпиаде в Пекине
- РИА Новости
«Мы постоянно тренируемся вместе. Я не еду на соревнования в качестве явного фаворита. У девочек в фигурном катании, мне кажется, вообще не бывает безоговорочных фаворитов. Такая борьба всегда», — рассказала Щербакова YouTube-каналу «Обмен спортом».
Она добавила, что на Олимпиаду ехала сделать свою работу. Он отметила, что рада своему результату.
Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвёртой, не справившись с давлением после допингового скандала.
Ранее президент ФФККР отреагировал на предстоящую операцию Щербаковой.