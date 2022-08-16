Президент ФФККР отреагировал на предстоящую операцию Щербаковой
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«С большим уважением отношусь к Ане, которой желаю скорейшего восстановления. Мы ждём её возвращения на лёд», — цитирует Горшкова ТАСС.
17 августа фигуристка вылетит в Германию ради операции на колене.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
Ранее Щербакова сообщила о скорой операции на колене.