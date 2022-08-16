Щербакова сообщила о скорой операции на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что ей предстоит операция на колене.

«К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, всё будет хорошо», — написала Щербакова в соцсетях.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее охрана Щербаковой устроила конфликт с журналистом.