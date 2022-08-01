Рудковская высказалась об отношениях Трусовой и Кондратюка

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка.

«Прекрасные ребята — очень добрые и душевные. Они очень красивая пара. Я считаю, что иметь такую девушку, как Саша Трусова, — это большая ответственность и большая удача», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Весной в прессе появились слухи о романтических отношениях между спортсменами, а затем Трусова и Кондратюк сами подтвердили данную информацию.

На Играх 2022 года Трусова завоевала серебро в женском одиночном катании.

Ранее Александра Трусова высказалась о готовности попробовать себя в другом виде спорта.