С мечтой об Олимпиаде: что известно о фигуристке-трансгендере, дебютировавшей на соревнованиях ISU

14-летняя Мария Хоакина Рейкдаль стала первым трансгендером, выступившим на международных соревнованиях по фигурному катанию. Дебют бразильянки состоялся на этапе юниорского Гран-при в Риге. Участие спортсменки стало возможным после внесения изменений в правила Международного союза конькобежцев в 2021 году. На родине с девушкой связывают большие надежды и рассчитывают, что она сможет отобраться на Олимпийские игры в Милане.

Юниорский Гран-при по фигурному катанию проходит без участия россиян, поэтому не вызывает большого интереса у отечественных специалистов и болельщиков. Тем не менее этап в Риге обратил на себя вниманием тем, что в нём впервые в истории этого вида спорта выступила девушка-трансгендер — 14-летняя бразильянка Мария Хоакина Рейкдаль.

Это стало возможным благодаря изменениям в правилах, которые были утверждены ISU в 2021 году, вскоре после Олимпиады в Токио. По ним для перехода из мужской категории в женскую необходимо, чтобы общий уровень тестостерона составлял ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого турнира и во время всего последующего соревновательного периода.

«Символ борьбы с предубеждениями»

Марию Хоакину вместе с братом и сестрой удочерили Клебер Рейкдаль и Густаво Учоа Кавальканти. Тогда её ещё звали Жоао. Как вспоминают приёмные родители, они не сразу поняли, почему один из детей ведёт себя странно. Хотя координаторы приюта и рассказывали, что восьмилетний мальчик любил примерять женскую одежду и отращивал длинные волосы.

В какой-то момент Жоао рассказал приёмным родителям о своей проблеме. Те некоторое время сопротивлялись, но всё же пошли навстречу желаниям ребёнка и отправились в клинику в Сан-Паулу. В настоящее время теперь уже Мария Хоакина раз в месяц посещает врачей, которые для «лечения» используют пубертатную блокаду. То есть средства, которые подавляют высвобождение тестостерона во время полового созревания. Эти препараты она будет принимать вплоть до 16 лет. При этом, как отметил Кавальканти, уровень гормона у дочки изначально был даже ниже, чем у её сестры.

Одновременно с внешними преображениями Мария Хоакина начала заниматься катанием на коньках и на роликах. Выбор достаточно предсказуемый, поскольку оба приёмных родителя тренируют фигуристов. Успехи девочки не заставили себя долго ждать.

В 2019 году она взяла серебро чемпионата страны на роликах и завоевала путёвку на чемпионат Южной Америки. Однако на турнир её сначала не пустили, поскольку по документам спортсменка оставалась мальчиком и, следовательно, не имела права принимать участие в женских соревнованиях. Подобного рода правки в Бразилии, если речь идёт о несовершеннолетних, решаются через суд. Семья Марии добилась положительного вердикта, но он был получен прямо перед началом выступления спортсменов, а Рейкдаль ещё и неожиданно поставили демонстрировать программу под первым номером. В итоге девочка не успела размяться, перенервничала и провалила прокат, допустив сразу четыре падения.

Клебер и Густаво после этого устроили в СМИ настоящий скандал, заявив, что их дочь притесняли на турнире. Помимо непонятной ситуации со стартовым номером, они обратили внимание и на другие странные вещи.

Так, Мария Хоакина была лишена права на официальный спортивный костюм бразильской команды. Кроме того, девочку не пригласили на групповое фото с призёрами. А самым возмутительным стал запрет ходить в женский туалет. Позднее организаторы первенства постарались опровергнуть эту информацию. Якобы Рейкдаль посещала уборную вместе с отцом, что недопустимо: сопровождать её туда могла только женщина.

Эта история сделала юную спортсменку популярной в Бразилии. Многие стали рассматривать её как символ борьбы с предубеждениями, трансгендер даже приняла участие в съёмках клипа известного трансвестита Паблло Виттара, где она катается в красивом белом костюме на роликовых коньках.

Главная надежда Бразилии на Олимпиаду-2026

После провала на турнире Мария Хоакина не сдалась и продолжила тренироваться, сконцентрировавшись больше на фигурном катании, поскольку это олимпийский вид спорта. Она хочет выступить на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году. Спортсменке к тому моменту исполнится 17 лет, а значит, бразильянка будет проходить по возрастному цензу.

Делают ставку на трансгендера и в национальной федерации. После ухода на пенсию Изадоры Уильямс, которая принимала участие в Олимпиадах в Сочи (30-е место) и Пекине (24-е место), достойной замены ей пока не нашли. В отсутствие серьёзной конкуренции Рейкдаль с огромным преимуществом выиграла последние два первенства страны среди юниоров и является пока единственной спортсменкой, способной выступать на международном уровне. Даже на ледовых площадках, которые на четверть меньше официально принятых в фигурном катании, она сумела научиться исполнять тройной сальхов. Поэтому Мария Хоакина в начале года на три месяца ездила по государственной программе на стажировку в Италию, чтобы научиться правильно делать повороты и отработать другие более сложные элементы.

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В этом сезоне на юниорском уровне Бразилия воспользовалась своей квотой и заявила девушку на два этапа юниорского Гран-при. Она уже выступила в Риге, заняв предпоследнее, 33-е место. В короткой программе Мария Хоакина упала на дорожке шагов, а в произвольной — недокрутила тот самый тройной сальхов. Однако это только начало её пути на международном уровне. Во второй раз фигуристка выйдет на лёд на турнире в Италии.

В случае с Рейкдаль обращает на себя внимание тот факт, что бразильянка — одна из первых трансгендеров среди известных в мире спортсменов, кто начал блокировку тестостерона до начала пубертата. И на её примере в ближайшее время станет ясно, верны ли те ограничения, которые совсем недавно ввела для трансгендеров FINA. Напомним, международная федерация плавания теперь будет допускать до соревнований, если изменения произошли до 12 лет, то есть до начала полового созревания.

По мнению специалистов, такое решение имеет под собой основания. Как объясняет врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова, формирование костно-мышечной системы у человека происходит до 20 лет, и после этого возраста несправедливо сравнивать уровень развития мужского организма с женским. Речь идёт в первую очередь про мышечную силу, массу тела, рост. И на примере бразильянки можно будет увидеть эту теорию на практике.