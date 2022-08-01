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Ромашина: FINA приняла правильное решение об отдельной категории для трансгендеров

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о решении Международной федерации плавания (FINA) по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.
Ромашина: FINA приняла правильное решение об отдельной категории для трансгендеров
  • РИА Новости

«FINA приняла решение об отдельной категории в таких случаях. Считаю его абсолютно правильным. Мы должны придерживаться изначальных правил природы. Мы должны быть лояльными, но считаю, что с девушками должны соревноваться девушки», — цитирует Ромашину «Матч ТВ».

19 июня стало известно, что в соревнованиях под эгидой FINA смогут принимать участие только трансженщины, не прошедшие любую часть периода полового созревания как мужчина. Необходимым условием также является постоянный уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л. 

Ранее Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

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