Ромашина: у российских спортсменов есть шансы выступить на Олимпиаде в Париже

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина считает, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

«Сейчас очень сложная ситуация. Однако FINA перенесла квалификационный отбор на 2024 год, как можно ближе к Олимпийским играм. Я думаю, это для того, чтобы сильнейшие российские спортсмены имели возможность отобраться. Это можно считать хорошим знаком», — цитирует ТАСС Ромашину.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Витта Новожилова заявила, что Евгения Чикунова в силах побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.











