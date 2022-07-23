Тренер Чикуновой рассказала о планах побить мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

Витта Новожилова, тренер Евгении Чикуновой, считает, что спортсменка в силах побить мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

«Теоретически это возможно. Как получится на практике — загадывать не буду. Мы готовимся и будем стараться. Важно, чтобы всё правильно сложилось, чтобы звёзды сошлись и не помешали болезни. Но мы бы хотели за этот результат побороться. Сегодня только так мы можем показать миру, на что способны. Я точно знаю, что за нашими выступлениями следят за рубежом. После победы Жени я получила от некоторых иностранных специалистов сообщения с поздравлениями. Что ж, пусть смотрят и завидуют», — заявила Новожилова в интервью RT.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Чикуновой на международных соревнованиях по плаванию «Игры дружбы» в столице Татарстана.