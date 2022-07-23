Вайцеховская оценила выступление Чикуновой на «Играх дружбы» в Казани

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Евгении Чикуновой на международных соревнованиях по плаванию «Игры дружбы» в столице Татарстана.
Вайцеховская оценила выступление Чикуновой на «Играх дружбы» в Казани
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«Евгения Чикунова превзошла в Казани победное время американки Лилли Кинг на недавнем ЧМ в Будапеште, но я бы чуть умерила восторги по этому поводу. Время Кинг (2.22,41) говорит скорее о том, что плыть быстрее ей просто не нужно было. Год назад на ОИ в Токио она показала на этой дистанции 2.19,92 и была второй — проиграла южноафриканке Скумакер, та шлёпнула мировой рекорд, проплыв 200 м брассом за 2.18,95», —  написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

«Именно на это время я и ориентировалась бы, если в перспективе настраиваться на что-то серьёзное. Так что пока результат Чикуновой (2.20,41) просто по-рабочему хорош, не более того — на четырёх последних Олимпиадах начиная с 2008-го чемпионы быстрее плавали», — добавила она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.

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