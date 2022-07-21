Рылов: в плавании до последнего момента есть шанс отобраться на Олимпиаду

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.
Рылов: в плавании до последнего момента есть шанс отобраться на Олимпиаду
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«В плавании до последнего момента есть шанс отобраться, отбор у нас обычно в апреле. Но кто его знает? Может, будут всё делать целенаправленно для того, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить: это всё для вашей защиты. Посмотрим, как будет на деле. Судить об этом сложно. В любом случае всё будет решаться на другом уровне», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Он также заявил, что сейчас он сфокусирован на дистанции в 200 метров, в которой поставил мировой рекорд. По его словам, у него изменилась подготовка, добавился новый тренер в зале.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после Игр-2024 в Париже.

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