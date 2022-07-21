Рылов: в плавании до последнего момента есть шанс отобраться на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«В плавании до последнего момента есть шанс отобраться, отбор у нас обычно в апреле. Но кто его знает? Может, будут всё делать целенаправленно для того, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить: это всё для вашей защиты. Посмотрим, как будет на деле. Судить об этом сложно. В любом случае всё будет решаться на другом уровне», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Он также заявил, что сейчас он сфокусирован на дистанции в 200 метров, в которой поставил мировой рекорд. По его словам, у него изменилась подготовка, добавился новый тренер в зале.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после Игр-2024 в Париже.