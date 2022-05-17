Рылов планирует завершить карьеру после Олимпийских игр 2024 года

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после Игр-2024 в Париже.

«Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель — хочу стать самым быстрым в мире. Пока я её не достиг. Да, у меня есть рекорды мира, но всё же», — цитирует Рылова РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Рылов рассказал, что лишение российских спортсменов права выступать на ОИ и чемпионатах мира с государственными флагом и гимном вызывает огорчение.