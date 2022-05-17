Рылов: неприятно, когда выходишь на награждение и не видишь своего флага

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что лишение российских спортсменов права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира с государственными флагом и гимном вызывает огорчение.
Рылов: неприятно, когда выходишь на награждение и не видишь своего флага
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  • © Tom Pennington

«Естественно, любому человеку неприятно, когда ты выходишь на награждение или старт и не видишь своего флага, государственной символики. Самое обидное, когда на первом месте не звучит гимн твоей страны. Но к этому надо было адаптироваться, привыкнуть», — приводит слова Рылова ТАСС.

По его мнению, люди всё равно понимают, из какой страны спортсмены, в том числе соперники. Он подчеркнул, что спортсмены не отступили в трудную минуту, и без флага у них есть поддержка от болельщиков и страны.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Рылов объяснил свою нелюбовь к футболу.

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