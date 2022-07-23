«Пусть смотрят и завидуют»: как Чикунова превзошла результат победительницы последнего чемпионата мира

Евгения Чикунова на турнире по плаванию в Казани почти на две секунды превзошла победное время американки Лилли Кинг на дистанции 200 м брассом, показанное на недавнем чемпионате мира в Будапеште. По признанию самой спортсменки, это не было случайностью, так как она хотела показать, чего лишилось мировое плавание в связи с отстранением российской сборной. Тренер спортсменки Витта Новожилова рассчитывает, что с такой мотивацией Евгения в ближайшее время обновит мировой рекорд.

Успешное выступление Евгении Чикуновой на Играх Дружбы в Казани не стало сюрпризом для тех, кто пристально следит за плаванием. Юная спортсменка ещё в 2019 году во время чемпионата страны обыгрывала на 200-метровке брассом Юлию Ефимову и могла вытеснить её из сборной на чемпионате мира, но по решению тренеров отправилась на юниорские старты.

Два года спустя на Олимпиаде в Токио Чикунова дважды стала четвёртой, причём на дистанции 200 м от медали её отделили ничтожные 0,04 секунды.

Но та неудача лишь закалила спортсменку — из дебютантки крупных турниров она постепенно превращается в не по годам зрелого атлета. Чемпионат Европы на короткой воде, который прошёл через несколько месяцев после Игр, россиянка выиграла с юношеским мировым рекордом. Те соревнования, к слову, также проходили в Казани. Большие надежды возлагались на чемпионат мира-2022, однако по понятным причинам этот турнир прошёл без российской команды.

Лавры на 200-метровке там достались американке Лилли Кинг, хотя результат она показала откровенно скромный — 2:22,41. Готовясь к турниру в Казани, Чикунова ориентировалась на это время и ставила себе цель превзойти его: «Чтобы поняли, кого потеряли».

«Видела результаты ЧМ. Была огорчена тем, как плывут, потому что 2 минуты 22 секунды — это я не знаю, что за время. Понимаю, что постолимпийский сезон, но… Шансы на призы были. Я бы к этому шла и настраивалась на золото. Это время с чемпионата мира я перебила, и это добавляет мне мотивации в дальнейшей подготовке», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

В свою очередь тренер Евгении Витта Новожилова заявила RT, что для её воспитанницы было крайне важно превзойти результат Кинг.

«Она хотела показать, что они из себя представляют без нас. Что она была бы чемпионкой мира, выступай в Будапеште. Женя ведь очень ждала этот турнир, а когда нас так «бортанули», это была трагедия для неё, как и для всех спортсменов. Но вот спортивной злости это и добавило», — рассказала специалист.

По её словам, Чикунова могла бы проплыть ещё быстрее, если бы соперницы составили серьёзную конкуренцию на финише. По её словам, уровень готовности позволял сбросить с результата ещё полсекунды или даже секунду. При этом есть и резервы: в этом сезоне Чикунова постарается побить мировой рекорд. Сейчас он принадлежит южноафриканке Татьяне Скунмакер и составляет 2:18,95.

«Теоретически это возможно, как получится на практике — загадывать не буду. Мы готовимся и будем стараться. Важно, чтобы всё правильно сложилось, чтобы звёзды сошлись и не помешали болезни. Но мы бы хотели за этот результат побороться. Сегодня только так мы можем показать миру, на что способны. Я точно знаю, что за нашими выступлениями следят за рубежом. После победы Жени я получила от некоторых иностранных специалистов сообщения с поздравлениями. Что ж, пусть смотрят и завидуют», — заявила Новожилова.

Сама Чикунова также призналась, что остро переживала отстранение российской команды от мирового первенства.

«Очень обидно. Это очевидно. Уже от того, что мы не поехали, очень обидно. Некрасиво получилось с нами. Не описать словами, насколько обидно и больно: такие старты — и без всей нашей команды», — отметила пловчиха.

Также Евгения подчеркнула, что цель любого спортсмена — выиграть чемпионат мира или Олимпиаду.

По её мнению, победные эмоции невозможно заменить призовыми, хотя, безусловно, приятно, что на внутрироссийских стартах, которые призваны заменить международные соревнования, их будут выплачивать.

«Считаю, мы должны быть благодарны за саму поддержку. Здесь важно именно то, что нас поддержат и оценят наш труд. От нас требуется результат, и мы стараемся его показать, для чего, в принципе, и тренируемся», — отметила Чикунова.

При этом олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и обозреватель RT Елена Вайцеховская считает, что сам по себе результат Евгении, хотя и является лучшим в мире в текущем сезоне, — рабочий, но не более того. Она напомнила, что на четырёх последних Олимпиадах, начиная с 2008 года, победители плавали быстрее.

«Чикунова превзошла в Казани победное время американки Лилли Кинг на недавнем ЧМ в Будапеште, но я бы чуть умерила восторги по этому поводу. Время Кинг (2:22,41) говорит скорее о том, что плыть быстрее ей просто не нужно было. Год назад на ОИ в Токио она показала на этой дистанции 2:19,92 и была второй — проиграла южноафриканке Скумакер, та шлёпнула мировой рекорд, проплыв 200 м брассом за 2:18,95. Именно на это время я и ориентировалась бы, если в перспективе настраиваться на что-то серьёзное», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.