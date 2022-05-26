«Даже политикой это назвать не могу — просто грязная возня»: Чепик — о решениях FINA, сборе в Кабардинке и призовых

В «грязной возне» с отстранением российских спортсменов увязла даже Международная федерация плавания. Об этом в интервью RT заявил главный тренер национальной команды Сергей Чепик. По его словам, в бюро FINA отказались прислушаться даже к четырёхкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Сальникову. Специалист также рассказал, как проходит сбор в Кабардинке, объяснил, почему не против отсутствия на нём Евгения Рылова, Антона Чупкова и Климента Колесникова, и поделился мнением о внутренних стартах, на которых пловцы смогут заработать приличные призовые.

— Как атмосфера в Кабардинке?

— База здесь совершенно фантастическая, не могу сравнить её ни с какой другой в нашей стране. Удобное проживание, великолепное питание — настолько домашнее, что трудно от чего-то отказываться. То есть имеется абсолютно всё, чтобы полноценно тренироваться.

— Ну так всё это есть и на вашей традиционной подмосковной базе «Озеро Круглое», разве не так?

— Там проблема одна — некуда выйти. Ты постоянно заперт в четырёх стенах. База ведь до сих пор полностью закрыта. Например, я в Кабардинке взял за правило ежедневно гулять по набережной и каждый раз думаю как раз о том, что спортсмен не может постоянно тренироваться, находясь за забором. Ему нужно хотя бы знать, что он свободен.

— Нынешняя ситуация с отстранением российских атлетов от международных стартов чем-то напоминает предолимпийский 1980-й, когда уже было известно, что на Игры в Москву не приедут американские пловцы и настрой у сборной СССР был прежде всего на результат — чтобы он оказался не хуже, чем у тех, кто плавает за океаном.

— Глобально эти ситуации, конечно же, разные, но я понял, что вы имеете в виду. Чисто психологически поначалу было сложно и не совсем понятно, где и какую искать мотивацию. Нужно было найти какие-то слова, чтобы убедить ребят в том, что жизнь не заканчивается.

— А какие слова в этом случае можно найти?

— Именно такие, как я сказал: жизнь продолжается, плавание — это один из немногих видов, в котором можно соревноваться с сильнейшими, не пересекаясь с ними очно. Именно так, как то, советское поколение, о котором вы упомянули, соревновалось с американцами на Играх-1980. В игровых видах спортсмены себе не могут такого позволить, у нас же в этом есть большой плюс. Ну а для того, чтобы у ребят имелся стимул показывать высокие результаты, мы предусмотрели очень хорошие призовые.

— Хотите сказать, что деньги способны компенсировать отсутствие чемпионских титулов?

— Не могут абсолютно. Но давайте я задам встречный вопрос: в отсутствие сильнейших российских атлетов так ли полноценны будут титулы наших зарубежных соперников?

— Думаю, что по прошествии лет о неполноценности этих заслуг никто не вспомнит. А титулы останутся.

— Я бы сказал, что всё забывается только обывателями. Те, кто находится внутри профессии, ничего не забывают. И как раз для них результат первостепенен.

— Но вы как главный тренер не можете не думать о том, что карьера того же Евгения Рылова или Антона Чупкова может завершиться раньше, чем в российском спорте восстановится нормальная жизнь.

— Безусловно, я держу в голове и такой вариант, хотя вслух мы его не обсуждаем. Не считаю, что нужно фокусировать на этом внимание. Жизнь-то всё равно продолжается. И состоит она не только из Олимпийских игр. Как бы банально ни прозвучало, никто не отменял ежедневной работы, за которую все мы получаем зарплату. Так что нужно продолжать эту работу выполнять, причём делать это хорошо.

Психологически, безусловно, это непростая задача. Когда спортсмен всю свою сознательную жизнь движется к олимпийскому результату, и вдруг эту цель отменяют, у людей возникает очень большая внутренняя растерянность. Но только на первых порах.

— Почему в данный момент Рылов, Чупков и Климент Колесников отсутствуют в расположении сборной?

— Все трое не слишком любят выезжать куда-то на подготовку, предпочитают работать дома. Я отношусь к этому просто: если спортсменов всё устраивает и они показывают высокие результаты, почему нет?

— Что на текущем этапе подготовки вас радует больше всего?

— Наверное, то, что все ребята, которые достаточно давно находятся в обойме национальной команды, продолжают работать. Это, помимо перечисленных, и Мартин Малютин, и Кирилл Пригода, который несколько изменил технику и стал более стабилен и надёжен. Радует, что прилично подтянулись молодые, подошли вплотную к основе. Что увеличилась «скамейка». В этом плане у нас обещает быть очень интересным следующий сезон. Мы планируем серию соревнований по кубковой системе для основного состава взрослой сборной и частично — юношеской, которые пройдут по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке.

Сейчас всё это находится в стадии разработки, поэтому более конкретной информации по городам дать не могу, но, поверьте, будет интересно. И призовые будут солидными. Сопоставимыми с теми, что люди получают за победы на основных международных стартах. Тот, кто сумеет пройти четыре этапа на хорошем уровне, получит очень приличную сумму.

— Нет опасения, что российские пловцы начнут привыкать к лёгким деньгам?

— Это ни в коем случае не лёгкие деньги.

— Но вы же сами знаете, что есть атлеты, которые предпочитают зарабатывать, выступая на коммерческих турнирах, а на главных стартах просто проваливаются.

— Мне кажется, прежде всего в этом вина прессы, которая любит навешивать ярлыки. А в реальности для того, чтобы выигрывать те же кубки мира, человек должен показывать результаты очень высокого уровня. А кроме того, спортсмен может не хватать звёзд на главных стартах, но при этом оставаться стержнем команды, объединять всех вокруг себя, быть залогом уверенности и спокойствия. Такие люди всегда нужны в любом коллективе.

— Вы принимали участие в обсуждении целесообразности борьбы за то, чтобы всё-таки отправить российских спортсменов на чемпионат мира в Будапешт и чемпионат Европы в Рим?

— На уровне руководства федерации всё это обсуждалось. Ситуация ведь реально сложилась непростая. Я даже политикой это назвать не могу — просто грязная возня, в которой увязла даже такая солидная организация, как Международная федерация плавания. В том же бюро FINA президент Федерации плавания России Владимир Сальников голосовал против отстранения, но оказался один против всех — его просто никто не захотел услышать. Это я знаю абсолютно точно.

Ровно такая же ситуация сложилась в Европейской лиге плавания, когда обсуждался допуск россиян на чемпионат Европы. Конечно, мы могли не отказываться от участия сами, как это в итоге было сделано, а рискнуть и попробовать послать команду на оба чемпионата. Но здесь уже мы могли подвергнуть риску наших ребят с точки зрения безопасности. Если бы, не дай бог, хоть с кем-то что-то произошло, грош была бы нам цена как руководителям.

— А пробовать отстоять свою позицию в арбитражном суде руководство ВФП намерено?

— Для этого нужны хорошие адвокаты. Могу сказать, что они уже есть. И готовы спокойно развивать эту ситуацию в судебном ключе, насколько мне известно.

— Какие старты у вас в плане в этом сезоне?

— Спартакиада, которая пройдёт в конце августа в Санкт-Петербурге. По идее мы должны бы соревноваться в Москве, как представители других видов спорта, но в столице нет ни одного бассейна, где можно провести турнир такого ранга. В конце июля планируем выступить на кубке России в Казани. Плюс два зимних турнира — чемпионат России и Кубок Сальникова. С учётом апрельского чемпионата страны получается пять серьёзных стартов. Это немало.

— Как вы сами оценили апрельский чемпионат?

— Понравилось, что все приехали в Казань в боевом настроении. Возможно, не максимально подготовленными, поскольку тренерам приходилось на ходу менять методологию, места проведения сборов и так далее. Нельзя же приезжать на соревнования просто пассажиром — это неправильно. Так что я был вполне доволен тем, что увидел.

— Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что в следующем сезоне российские пловцы вернутся в международный календарь?

— Я оставлю этот вопрос без ответа.

— Но хотя бы намекните, на что настраиваться болельщикам?

— Настраиваться нужно на лучший результат. Всегда.