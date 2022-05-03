Пловчиха Егорова рассказала о ситуации с русофобией на сборах за рубежом

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Призёр чемпионатов Европы Анна Егорова рассказала, как тренируется во Франции после начала спецоперации на Украине.
Пловчиха Егорова рассказала о ситуации с русофобией на сборах за рубежом
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Последние полтора месяца я находилась на спортивной базе на Тенерифе, там очень хороший спорткомплекс, который включает в себя полную подготовку как на воде, так и в зале», — цитирует Егорову «Спорт-Экспресс».

Спортсменка добавила, что у неё интернациональная команда, которой она полностью довольна.

«В повседневной жизни я не сталкивалась с русофобией, но мне пришлось с ней столкнуться, когда я захотела поехать на сборы или соревнования за границей. Но на данный момент я полностью довольна своей командой, у меня достаточно спарринг-партнеров», — заключила Егорова.

Егорова стала единственной из тренировавшихся за рубежом российских пловцов, кто впоследствии выступил на чемпионате России в Казани. Анна является пятикратной медалисткой чемпионатов Европы. 

Ранее сообщалось, что FINA не накажет Рылова за участие в чемпионате России.

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