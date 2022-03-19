«Будущее женского спорта под угрозой»: пловец-трансгендер опередила олимпийских призёров на турнире в США

Лия Томас стала первым трансгендером, завоевавшим золото чемпионата американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В финальном заплыве на 500 ярдов вольным стилем она опередила трёх призёрок Олимпиады в Токио и имеет все шансы отправиться на Игры в Париже. Выступление спортсменки сопровождалось протестами. По мнению представителей ряда общественных организаций, допуск трансгендеров на турниры ставит под угрозу будущее женского спорта.

Пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Спортсменка из Пенсильванского университета первенствовала на дистанции 500 ярдов (457,2 м) вольным стилем и показала лучший результат в сезоне, всего на девять секунд отстав от мирового рекорда семикратной олимпийской чемпионки Кэти Ледеки. При этом в финальном заплыве Томас опередила серебряных призёрок Игр в Токио на различных дистанциях Эмму Вейант, Эрику Салливан и Брук Форд.

После такого выступления трансгендерная девушка, которую раньше звали Уиллом, претендует не только на место в национальной команде, но и на участие в Играх-2024 в Париже.

Ещё два с половиной года назад Томас входил в состав мужской команды, но высоких результатов не добивался. В последний раз он стартовал 16 ноября 2019 года. Через некоторое время последовала операция по смене пола и годовая гормональная терапия по снижению уровня тестостерона. Это необходимое требование NCAA. Организация считает, что таким образом обеспечивает равное положение для всех участниц турниров. Лия получила разрешение выступать в женских соревнованиях в конце 2021 года.

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Однако далеко не всем понравилось появление бывшего мужчины на соревнованиях среди студенток. Заплыв традиционно начинался с приветствия каждого из спортсменов. При представлении Томас трибуны притихли, а на перилах болельщики вывесили баннер «Сохраните женский спорт». Когда американке вручали золотую медаль, зрители вновь умолкли, в то время как других призёров зрители поддерживали громкими аплодисментами. Фотографировались медалистки тоже отдельно от Лии: она одиноко стояла в стороне.

К слову, не очень рады трансгендеру и в сборной Пенсильванского университета. Как ранее рассказывали девушки, им некомфортно находиться в собственной раздевалке.

Одним молчанием на трибунах дело не ограничилось. Около бассейна, где проходили соревнования, собралось порядка 20 человек, которые выступили против участия трансгендеров в женских турнирах. По мнению активистов, нарушаются права спортсменок.

«Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как вытесняют женщин. Мы должны бороться за их права», — цитирует ESPN директора проекта Young Women for America Аннабель Ратледж.

В свою очередь, президент Concerned Women for America Пенни Нэнс заявила, что в ответ на эту несправедливость её организация подала официальную жалобу о нарушении гражданских прав в Пенсильванский университет. «Будущее женского спорта находится под угрозой, ущемляется принцип равенства прав спортсменок», — отметила Нэнс.

Впрочем, сама Томас на пресс-конференции постаралась показать, что не обращает внимания на подобное поведение зрителей и поблагодарила за возможность выступить на чемпионате NCAA.

«Возможность быть здесь для меня бесценна. Я стараюсь не обращать внимания на отвлекающие факторы. Для меня главное — попытаться сосредоточиться на своём плавании и на процессе подготовки к заплывам, а обо всём остальном просто не думать», — приводит слова Томас ESPN.

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Поддержал спортсменку и Шайлер Бейлар, который стал первым пловцом-трансгендером в истории первого дивизиона NCАA. Однако он в своё время перешёл из женской команды в мужскую.

«Это свидетельствует о стойкости Лии. Тот факт, что она готова принять участие в соревнованиях, несмотря на протестующих снаружи людей с их выкриками и освистыванием, думаю, говорит о её несгибаемости. А также о том, что и я, и она можем быть теми, кто мы есть, и заниматься тем, что мы любим», — отметил пловец.

С учётом результатов Томас имеет неплохие шансы оказаться в Париже в 2024 году. Напомним, Международный олимпийский комитет в ноябре прошлого года представил новую концепцию по спортсменам-трансгендерам, которая вступит в силу после Игр-2022. Она предполагает, что «ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании предполагаемого несправедливого преимущества из-за его пола». При этом МОК признал, что определять критерии допуска и то, получает ли спортсмен-трансгендер несоизмеримое преимущество, следует самим международным федерациям.

Первым трансгендером в истории Олимпиады стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она выступила в Токио в весовой категории свыше 87 кг. Спортсменка не смогла взять начальный вес, а сразу после соревнований завершила спортивную карьеру. Впрочем, на её счету есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин.