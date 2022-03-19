«Будущее женского спорта под угрозой»: пловец-трансгендер опередила олимпийских призёров на турнире в США
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- © Justin Casterline
Пловчиха Лия Томас стала первым трансгендером, победившим на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Спортсменка из Пенсильванского университета первенствовала на дистанции 500 ярдов (457,2 м) вольным стилем и показала лучший результат в сезоне, всего на девять секунд отстав от мирового рекорда семикратной олимпийской чемпионки Кэти Ледеки. При этом в финальном заплыве Томас опередила серебряных призёрок Игр в Токио на различных дистанциях Эмму Вейант, Эрику Салливан и Брук Форд.
После такого выступления трансгендерная девушка, которую раньше звали Уиллом, претендует не только на место в национальной команде, но и на участие в Играх-2024 в Париже.
Ещё два с половиной года назад Томас входил в состав мужской команды, но высоких результатов не добивался. В последний раз он стартовал 16 ноября 2019 года. Через некоторое время последовала операция по смене пола и годовая гормональная терапия по снижению уровня тестостерона. Это необходимое требование NCAA. Организация считает, что таким образом обеспечивает равное положение для всех участниц турниров. Лия получила разрешение выступать в женских соревнованиях в конце 2021 года.
Однако далеко не всем понравилось появление бывшего мужчины на соревнованиях среди студенток. Заплыв традиционно начинался с приветствия каждого из спортсменов. При представлении Томас трибуны притихли, а на перилах болельщики вывесили баннер «Сохраните женский спорт». Когда американке вручали золотую медаль, зрители вновь умолкли, в то время как других призёров зрители поддерживали громкими аплодисментами. Фотографировались медалистки тоже отдельно от Лии: она одиноко стояла в стороне.
К слову, не очень рады трансгендеру и в сборной Пенсильванского университета. Как ранее рассказывали девушки, им некомфортно находиться в собственной раздевалке.
Одним молчанием на трибунах дело не ограничилось. Около бассейна, где проходили соревнования, собралось порядка 20 человек, которые выступили против участия трансгендеров в женских турнирах. По мнению активистов, нарушаются права спортсменок.
«Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как вытесняют женщин. Мы должны бороться за их права», — цитирует ESPN директора проекта Young Women for America Аннабель Ратледж.
В свою очередь, президент Concerned Women for America Пенни Нэнс заявила, что в ответ на эту несправедливость её организация подала официальную жалобу о нарушении гражданских прав в Пенсильванский университет. «Будущее женского спорта находится под угрозой, ущемляется принцип равенства прав спортсменок», — отметила Нэнс.
Впрочем, сама Томас на пресс-конференции постаралась показать, что не обращает внимания на подобное поведение зрителей и поблагодарила за возможность выступить на чемпионате NCAA.
«Возможность быть здесь для меня бесценна. Я стараюсь не обращать внимания на отвлекающие факторы. Для меня главное — попытаться сосредоточиться на своём плавании и на процессе подготовки к заплывам, а обо всём остальном просто не думать», — приводит слова Томас ESPN.
Поддержал спортсменку и Шайлер Бейлар, который стал первым пловцом-трансгендером в истории первого дивизиона NCАA. Однако он в своё время перешёл из женской команды в мужскую.
«Это свидетельствует о стойкости Лии. Тот факт, что она готова принять участие в соревнованиях, несмотря на протестующих снаружи людей с их выкриками и освистыванием, думаю, говорит о её несгибаемости. А также о том, что и я, и она можем быть теми, кто мы есть, и заниматься тем, что мы любим», — отметил пловец.
С учётом результатов Томас имеет неплохие шансы оказаться в Париже в 2024 году. Напомним, Международный олимпийский комитет в ноябре прошлого года представил новую концепцию по спортсменам-трансгендерам, которая вступит в силу после Игр-2022. Она предполагает, что «ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании предполагаемого несправедливого преимущества из-за его пола». При этом МОК признал, что определять критерии допуска и то, получает ли спортсмен-трансгендер несоизмеримое преимущество, следует самим международным федерациям.
Первым трансгендером в истории Олимпиады стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она выступила в Токио в весовой категории свыше 87 кг. Спортсменка не смогла взять начальный вес, а сразу после соревнований завершила спортивную карьеру. Впрочем, на её счету есть серебро чемпионата мира, золото Тихоокеанских игр и предолимпийского Кубка мира в соревнованиях среди женщин.
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