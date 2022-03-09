«Я защищаю право женщин, девушек и девочек»: Джоан Роулинг раскритиковали за отношение к закону о признании пола

Джоан Роулинг подверглась критике в сети из-за высказываний по поводу предложенных поправок к Закону о признании пола. Согласно документу, трансгендерам больше не придётся получать медицинское обоснование для юридического признания пола. По мнению Роулинг, в случае принятия поправок женщины окажутся в опасности. Писательницу вновь обвинили в ненависти к трансгендерам, а кое-кто из блогеров предположил, что её высказывания могут быть нацелены на привлечение внимания перед выходом новой книги.

Пользователи Twitter раскритиковали британскую писательницу Джоан Роулинг после того, как она опубликовала серию сообщений с критикой поправок к Закону о признании пола. Документ был внесён в шотландский парламент на прошлой неделе.

Предложенные поправки предполагают упрощение процесса юридического признания пола для трансгендеров. В частности, согласно документу, им больше не придётся получать медицинское обоснование смены пола. Все желающие должны будут подписать заявление о том, что жили с приобретённым полом в течение минимум трёх месяцев до подачи документов и не намерены больше его менять. При этом, как и в условиях действующего законодательства, принуждать к хирургической смене пола их не будут. Кроме того, предлагается понизить минимальный возраст заявителей — с 18 лет до 16.

Джоан Роулинг написала в социальной сети, что «закон, который Никола Стёрджен (первый министр. — RT) пытается принять в Шотландии, нанесёт вред самым уязвимым женщинам в обществе: тем, кто обращается за помощью, подвергшись насилию/изнасилованию со стороны мужчины, а также женщинам-заключённым».

«Согласно статистике, женщины-заключённые и так гораздо чаще подвергаются насилию», — подчеркнула писательница.

Exactly this. The law @NicolaSturgeon's trying to pass in Scotland will harm the most vulnerable women in society: those seeking help after male violence/rape and incarcerated women. Statistics show that imprisoned women are already far more likely to have been previously abused. https://t.co/LPN8cx1Vf4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 5, 2022

Она утверждает, что «многочисленные женские группы представили правительству Николы Стёрджен хорошо обоснованные доказательства вероятных негативных последствий принятия этого закона для женщин, девушек и девочек, особенно наиболее уязвимых».

Связанные с законопроектом публикации начали появляться на странице Роулинг 5 марта. В Международный женский день писательница отметила, что «при лейбористах у власти» этот праздник станет «Днём тех, кого нельзя называть».

Вместе с тем Джоан Роулинг раскритиковала члена Лейбористской партии Аннелизу Доддс за то, что политик не смогла сформулировать определение для понятия «женщина». Писательница посоветовала отправить Доддс словарь.

Высказывания Джоан Роулинг раскритиковали пользователями сети: они обвинили писательницу в продолжающихся «нападках на трансгендеров и ЛГБТК-сообщество». Кое-кто задался вопросом, почему Роулинг не может «просто довольствоваться своей славой и богатством, вместо того чтобы со своей трибуны нападать на трансгендеров».

«Вы могли бы просто признать, что трансгендерные женщины — это женщины, и спасти свою репутацию и сэкономить твиты. Вы даже не представляете, какой причиняете вред», — отметил один из блогеров.

Saying the quiet part loud again, eh? Why you couldn't just be content with your fame and fortune instead of using your platform to attack trans people I will never understand. — sebzilla☭ (@sebzilla89) March 8, 2022

Другой пользователь высказал предположение, что такая активность Роулинг в Twitter может быть частью рекламной кампании перед релизом нового произведения. Осенью 2020 года на писательницу обрушились с критикой на фоне выхода её книги, одним из героев которой стал серийный убийца-трансгендер. Тогда в сети даже появился хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»).

«У вас выходит (новая. — RT) книга? Вы всегда пишете такие твиты в преддверии... чёрный пиар — тоже пиар», — говорится в сообщении.

Некоторые авторы усомнились в достоверности данных, которые Роулинг приводит в своих высказываниях. Например, не все поверили, что многие женщины предоставили правительству факты негативных последствий предлагаемых правок.

Ещё одна пользовательница площадки спросила у Роулинг, готова ли писательница к тому, что из-за таких высказываний пострадает её наследие.

«Да, дорогая. Встав на это поприще, я защищаю право женщин, девушек и девочек говорить о себе, своём теле и своей жизни так, как им, чёрт возьми, заблагорассудится. Ты беспокойся о своём наследии, а о своём я позабочусь сама», — ответила Роулинг.

В то же время нашлись защитники писательницы, которые поблагодарили её за смелую позицию и отметили, что восхищаются ею.

A huge thank you to JK Rowling for being such a beacon of strength and a Twitter dynamo. My colleagues and I were debating this privately for many months before we had the courage to speak out publicly with genuine fear of repercussions. @JackieDP & @Baronessjenkin led the way. https://t.co/gvUjq4XjoS — Angela Richardson MP (@AJRichardsonMP) March 8, 2022

Роулинг и ранее неоднократно критиковали за высказывания в интернете. Всё началось летом 2020 года, когда она опубликовала в Twitter ссылку на статью о «людях с менструацией» и в шутку отметила, что «раньше у этих людей было название».

«Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — писала Роулинг.

Её обвинили в трансфобии — по мнению блогеров, в своих высказываниях автор серии книг о Гарри Поттере не учла особенности строения трансгендеров. В ответ на подобные обвинения писательница отметила, что не относится к транслюдям с ненавистью, и попыталась подробнее рассказать о своей позиции. Однако травля не прекратилась.

Высказывания Роулинг о трансгендерных людях повлекли за собой различные угрозы и гневные комментарии. Кое-кто из блогеров даже обещал «избить, изнасиловать, убить» её, а в 2021 году в публичном доступе оказался домашний адрес писательницы. Также против неё выступили актёры, снявшиеся в экранизациях произведений Роулинг.