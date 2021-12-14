«Что за ужасная, ужасная женщина»: почему в сети начался новый виток травли Джоан Роулинг

Пользователи социальных сетей снова критикуют Джоан Роулинг. На этот раз писательница опубликовала ссылку на статью, в которой говорится, что шотландская полиция будет регистрировать насильников как женщин, если они сами называют себя таковыми. При этом официальное подтверждение смены пола им не потребуется. Роулинг осудила такой подход, и её вновь обвинили в ненависти к трансгендерам.

Британская писательница Джоан Роулинг снова столкнулась с травлей в сети. На своей странице в Twitter она опубликовала ссылку на материал, в котором говорится о намерении шотландской полиции регистрировать насильников как женщин, если они настаивают на этом, хотя официально пол не меняли.

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина», — написала Роулинг, процитировав роман Джорджа Оруэлла «1984».

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021

После этих слов на писательницу обрушился шквал критики. Пользователи социальной сети снова начали обвинять Роулинг в ненависти к трансгендерам, подчёркивая, что подобные заявления являются нападками на них и не имеют отношения к защите женщин.

«Чёрт возьми, я думала, это шутка, пока не увидела собственными глазами. Трансженщины — это женщины. Что за ужасная, ужасная женщина Дж. К. Роулинг. Мне не стыдно считать трансженщину сестрой, но мне стыдно, что Роулинг — женщина», — пишет пользовательница.

Ещё один блогер утверждает, что, согласно статистике, трансгендеры гораздо чаще становятся жертвами сексуального насилия, чем преступниками. Кроме того, по мнению нескольких человек, Роулинг не учитывает, что и биологические женщины могут совершать преступления сексуального характера.

«Трансженщины существуют. Трансженщины ни в коей мере не склонны к сексуальному насилию более (чем другие люди. — RT), равно как нельзя сказать, что все трансженщины или трансличности — насильники. Это скрытое послание для не признающих транссексуалов радикальных феминисток и других фанатиков. И это отвратительно», — говорится в одном из сообщений.

Trans women exist.

Trans women are not, in any way, more prone to rape, nor are all trans women or trans individuals rapists.

This is a dogwhistle for TERFS and other bigots.

And it's disgusting. https://t.co/WCJyd3tMIj — Luca (@dainserk) December 13, 2021

Впрочем, некоторые блогеры поддержали Джоан Роулинг. Они раскритиковали подход шотландской полиции к подобной классификации преступников и назвали обвинения в адрес писательницы абсурдными.

«Абсурдно, что Дж. К. Роулинг говорит: «Эй, не думаю, что мужчина, притворившийся женщиной, чтобы изнасиловать женщину, на самом деле женщина». А люди такие: «Как ты смеешь сомневаться в искренности насильника?» — пишет пользователь.

Многие комментаторы соглашаются с тем, что данное решение полиции — серьёзная проблема для общества.

«По всей Великобритании полиция ведёт статистику преступлений на основании гендерной идентичности, а не пола. Это оказывает психологическое давление на жертв, лишает данные смысла и препятствует развитию на всех уровнях системы уголовного правосудия», — утверждает автор публикации.

Другой блогер не оспаривает прав трансгендеров, однако подчёркивает, что они не должны считаться женщинами, не сделав соответствующих операций.

В социальной сети своим опытом поделилась юрист из Шотландии, рассказав, что неоднократно сталкивалась с разными «правовыми нелепостями», однако ситуация, к которой Роулинг привлекла внимание, особенно важна и опасна.

“As a lawyer for 20 years and justice secretary for almost eight, I’ve seen some legal absurdities. But this tops it all and is dangerous”- @KennyMacAskill. Yes indeed, it is. Thank you for highlighting and respect to @jk_rowling for standing up for women. #WomenWontWheeshthttps://t.co/hnfBkWpJDI — Tasmina Ahmed-Sheikh (@TasminaSheikh) December 12, 2021

Некоторые блогеры объясняют суть проблемы: из-за таких порядков насильники-мужчины попадают в женские тюрьмы и продолжают совершать преступления.

«Признание совершающих насильственные преступления мужчин женщинами — это санкционированное государством насилие по отношению к женщинам, как психологическое, так и физическое», — гласит публикация на странице, посвящённой правам женщин.

Травля писательницы началась в июне 2020 года, когда Джоан Роулинг опубликовала в Twitter пост о «людях с менструацией». Писательница иронизировала, что «раньше у этих людей было название».

«Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — написала Роулинг.

Тогда автора «Гарри Поттера» обвинили в трансофобии, поскольку в своих высказываниях она, по мнению пользователей социальных сетей, не учитывала особенности строения трансгендеров. Некоторые комментаторы отметили, что пост Роулинг также оскорбляет женщин с проблемами здоровья.

Впоследствии писательница объясняла, что не относится к транслюдям с ненавистью. По словам Роулинг, она лишь хотела подчеркнуть, что уничтожение понятия пола «лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь». Однако это не решило проблему.

Также по теме «Покойся с миром»: за что затравили Джоан Роулинг Джоан Роулинг вновь подверглась травле в сети. Это произошло на фоне выхода нового детектива британской писательницы: в книге...

Осенью того же года ситуация обострилась на фоне выхода новой книги Роулинг, одним из героев которой стал серийный убийца-трансгендер. Тогда пользователи Twitter запустили хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»).

Роулинг неоднократно рассказывала, что регулярно получает угрозы и гневные комментарии, среди которых обещания «избить, изнасиловать, убить». В ноябре 2021 года активисты, выступающие против позиции писательницы, выложили в социальные сети её домашний адрес. При этом Роулинг отметила, что не намерена прекращать свою деятельность «по защите прав женщин»: «Мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала».

Против писательницы выступают не только комментаторы в социальных сетях, но и фан-сообщества, посвящённые «Гарри Поттеру», а также актёры, снявшиеся в фильмах франшизы. В ноябре стало известно, что Джоан Роулинг не будет участвовать в съёмках специального эпизода «Гарри Поттера», который выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.