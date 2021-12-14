«Что за ужасная, ужасная женщина»: почему в сети начался новый виток травли Джоан Роулинг
- AFP
- © Dia Dipasupil
Британская писательница Джоан Роулинг снова столкнулась с травлей в сети. На своей странице в Twitter она опубликовала ссылку на материал, в котором говорится о намерении шотландской полиции регистрировать насильников как женщин, если они настаивают на этом, хотя официально пол не меняли.
«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина», — написала Роулинг, процитировав роман Джорджа Оруэлла «1984».
War is Peace.— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021
Freedom is Slavery.
Ignorance is Strength.
The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1
После этих слов на писательницу обрушился шквал критики. Пользователи социальной сети снова начали обвинять Роулинг в ненависти к трансгендерам, подчёркивая, что подобные заявления являются нападками на них и не имеют отношения к защите женщин.
«Чёрт возьми, я думала, это шутка, пока не увидела собственными глазами. Трансженщины — это женщины. Что за ужасная, ужасная женщина Дж. К. Роулинг. Мне не стыдно считать трансженщину сестрой, но мне стыдно, что Роулинг — женщина», — пишет пользовательница.
Ещё один блогер утверждает, что, согласно статистике, трансгендеры гораздо чаще становятся жертвами сексуального насилия, чем преступниками. Кроме того, по мнению нескольких человек, Роулинг не учитывает, что и биологические женщины могут совершать преступления сексуального характера.
«Трансженщины существуют. Трансженщины ни в коей мере не склонны к сексуальному насилию более (чем другие люди. — RT), равно как нельзя сказать, что все трансженщины или трансличности — насильники. Это скрытое послание для не признающих транссексуалов радикальных феминисток и других фанатиков. И это отвратительно», — говорится в одном из сообщений.
Trans women exist.— Luca (@dainserk) December 13, 2021
Trans women are not, in any way, more prone to rape, nor are all trans women or trans individuals rapists.
This is a dogwhistle for TERFS and other bigots.
And it's disgusting. https://t.co/WCJyd3tMIj
Впрочем, некоторые блогеры поддержали Джоан Роулинг. Они раскритиковали подход шотландской полиции к подобной классификации преступников и назвали обвинения в адрес писательницы абсурдными.
«Абсурдно, что Дж. К. Роулинг говорит: «Эй, не думаю, что мужчина, притворившийся женщиной, чтобы изнасиловать женщину, на самом деле женщина». А люди такие: «Как ты смеешь сомневаться в искренности насильника?» — пишет пользователь.
Многие комментаторы соглашаются с тем, что данное решение полиции — серьёзная проблема для общества.
«По всей Великобритании полиция ведёт статистику преступлений на основании гендерной идентичности, а не пола. Это оказывает психологическое давление на жертв, лишает данные смысла и препятствует развитию на всех уровнях системы уголовного правосудия», — утверждает автор публикации.
Другой блогер не оспаривает прав трансгендеров, однако подчёркивает, что они не должны считаться женщинами, не сделав соответствующих операций.
В социальной сети своим опытом поделилась юрист из Шотландии, рассказав, что неоднократно сталкивалась с разными «правовыми нелепостями», однако ситуация, к которой Роулинг привлекла внимание, особенно важна и опасна.
“As a lawyer for 20 years and justice secretary for almost eight, I’ve seen some legal absurdities. But this tops it all and is dangerous”- @KennyMacAskill. Yes indeed, it is. Thank you for highlighting and respect to @jk_rowling for standing up for women. #WomenWontWheeshthttps://t.co/hnfBkWpJDI— Tasmina Ahmed-Sheikh (@TasminaSheikh) December 12, 2021
Некоторые блогеры объясняют суть проблемы: из-за таких порядков насильники-мужчины попадают в женские тюрьмы и продолжают совершать преступления.
«Признание совершающих насильственные преступления мужчин женщинами — это санкционированное государством насилие по отношению к женщинам, как психологическое, так и физическое», — гласит публикация на странице, посвящённой правам женщин.
Травля писательницы началась в июне 2020 года, когда Джоан Роулинг опубликовала в Twitter пост о «людях с менструацией». Писательница иронизировала, что «раньше у этих людей было название».
«Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — написала Роулинг.
Тогда автора «Гарри Поттера» обвинили в трансофобии, поскольку в своих высказываниях она, по мнению пользователей социальных сетей, не учитывала особенности строения трансгендеров. Некоторые комментаторы отметили, что пост Роулинг также оскорбляет женщин с проблемами здоровья.
Впоследствии писательница объясняла, что не относится к транслюдям с ненавистью. По словам Роулинг, она лишь хотела подчеркнуть, что уничтожение понятия пола «лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь». Однако это не решило проблему.
Осенью того же года ситуация обострилась на фоне выхода новой книги Роулинг, одним из героев которой стал серийный убийца-трансгендер. Тогда пользователи Twitter запустили хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»).
Роулинг неоднократно рассказывала, что регулярно получает угрозы и гневные комментарии, среди которых обещания «избить, изнасиловать, убить». В ноябре 2021 года активисты, выступающие против позиции писательницы, выложили в социальные сети её домашний адрес. При этом Роулинг отметила, что не намерена прекращать свою деятельность «по защите прав женщин»: «Мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала».
Против писательницы выступают не только комментаторы в социальных сетях, но и фан-сообщества, посвящённые «Гарри Поттеру», а также актёры, снявшиеся в фильмах франшизы. В ноябре стало известно, что Джоан Роулинг не будет участвовать в съёмках специального эпизода «Гарри Поттера», который выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.